Стоимость биткоина: Аналитики JPMorgan считают, что другие компании не последуют примеру Tesla

Есть мнение, что обычно корпоративные портфели состоят из банковских вкладов и краткосрочных облигаций, которые демонстрируют колебания не более 1% в год. В JPMorgan уверены, что биткоин станет причиной роста волатильности всего портфеля.

Напомним, что 8 февраля Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоин, после чего его цена начала резко расти и менее чем за сутки смогла преодолеть отметку в 48 тысяч долларов, но затем немного снизилась.

Некоторые инвесторы называют такие инвестиции захватывающими и пугающими одновременно. Экс-инвестиционный директор Goldman Sachs Г. Блэк продал акции Tesla после того, как компания совершила такие инвестиции в биткоин. Ранее аналитики JPMorgan выступили против биткоина и назвали цифровой актив более рискованным, чем золото.

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