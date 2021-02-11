Финансовый рынок: Белоруссия опровергла слухи о взятии нового кредита у РФ

Данная информация не подтверждается. Стороны работают по ранее определенным договоренностям и не запрашивали досрочного получения средств.

Ранее, 11 февраля, пресс-секретарь российского президента Д. Песков сообщал о готовящейся встрече российских и белорусских лидеров. Пока что повестка данной встречи еще формируется. Ранее говорилось о том, что на встрече Лукашенко может попросить у Путина права потратить средства, которые остались от строительства Белорусской АЭС.

Россия намерена предоставить Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Часть этих средств пойдет на погашение ранее взятых у России кредитов. В начале февраля 2021 года министр финансов Белоруссии Ю. Селиверстов заявил, что Белоруссиия намерена получить второй транш кредита в 500 млн долларов в первом полугодии текущего года.

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