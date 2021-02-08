Финансовый рынок: Российские банки увеличили объемы выдачи кредитов

Количество выданных кредитов для нерезидентов выросло на 3,69 млрд долларов. Кредиты в рублях, напротив, сократились на 237,6 млрд рублей. Наибольшую активность банки обеспечивали для иностранцев долг сроком более трех лет.

Приток средств на клиентские счета объясняется получением авансов, связанных с поставками нефти, а также поступлением денег от продажи доли нефтетрейдинговой компании Trafigura, а также наращиванием валютных активов компаниями, а также физическими лицами.

Ранее сообщалось о том, что количество неплательщиков по займам в России за минувший год выросло на 2,4 тысячи человек. Судебные приставы рассмотрели почти 13 млн дел, связанных задолженностью граждан в пользу банков. В феврале в России предложили добавить новый вид кредитов, который называется ссудой на судебные расходы. Такого рода законопроект изучается в Совете Федерации.

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