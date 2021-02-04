Форекс: ЦБ Исландии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Комитет по ДКП одобрил решение сохранить ставку по семидневным вкладам без изменений на уровне 0,75%, говорится в заявлении Центрального банка Исландии.

Последнее решение о сохранении ставки было принято после снижения на 0,25% в ноябре.

Финансисты оценили падение экономики Исландии в 2020 году и пришли к выводу, что она пострадала меньшее, чем прогнозировалось в ноябре, поскольку внутренний спрос, вероятно, был выше, говорится в последнем финансовом бюллетене банка.

Согласно прогнозу банка, в этом году внутренний спрос будет расти сильнее, чем прогнозировалось ранее, в то время как перспективы экспорта ухудшились.

В банке добавили, что на экономическое развитие будет влиять ход пандемии коронавируса и методы борьбы с ним.

В первом квартале этого года банк спрогнозировал инфляцию в размере 3,9%.

"... в экономике все еще наблюдается значительный спад, и за последние месяцы крона выросла»", - заявили в Центробанке.

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