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Форекс: ЦБ Исландии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
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Форекс: ЦБ Исландии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

В первом квартале этого года банк спрогнозировал инфляцию в размере 3,9%
​В среду главный финансовый регулятор Исландии оставил ключевую процентную ставку без изменений, поскольку, по оценке финансистов, экономика страны снизилась меньше, чем ожидалось.

Комитет по ДКП одобрил решение сохранить ставку по семидневным вкладам без изменений на уровне 0,75%, говорится в заявлении Центрального банка Исландии.

Последнее решение о сохранении ставки было принято после снижения на 0,25% в ноябре.

Финансисты оценили падение экономики Исландии в 2020 году и пришли к выводу, что она пострадала меньшее, чем прогнозировалось в ноябре, поскольку внутренний спрос, вероятно, был выше, говорится в последнем финансовом бюллетене банка.

Согласно прогнозу банка, в этом году внутренний спрос будет расти сильнее, чем прогнозировалось ранее, в то время как перспективы экспорта ухудшились.

В банке добавили, что на экономическое развитие будет влиять ход пандемии коронавируса и методы борьбы с ним.

В первом квартале этого года банк спрогнозировал инфляцию в размере 3,9%. 

"... в экономике все еще наблюдается значительный спад, и за последние месяцы крона выросла»", - заявили в Центробанке.

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четверг 04.02.2021 | 08:00
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