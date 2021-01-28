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Финансовый рынок: Власти США потратили на программу продовольственной помощи около 90 млрд долларов
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Финансовый рынок: Власти США потратили на программу продовольственной помощи около 90 млрд долларов

В среднем, каждый участник программы ежемесячно получал талоны на сумму 161 доллар
​Расходы американских властей на программу продовольственной помощи населению выросли почти на 50% в 2020 финансовом году.

Было потрачено 90 млрд долларов. Количество американских граждан, которые получают продуктовые талоны для бедных выросло за минувший год на 20%.

В среднем, каждый участник программы ежемесячно получал талоны на сумму 161 доллар. Ввиду пандемии коронавируса доходы миллионов американских граждан сильно сократились, а многие попросту лишились своей работы. В среднем, 900 тысяч граждан подают заявки на то чтобы получить пособия по безработице каждую неделю.

В третьем квартале прошлого года экономика США выросла на 33,1:, но пандемия коронавируса по-прежнему остается серьезной угрозой для дальнейшего восстановления экономики. Так, в первом квартале прошлого года ВВП государства снизился на 5%, а во втором квартале спад составил 31,4%, что стало своего рода антирекордом.

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четверг 28.01.2021 | 20:19
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