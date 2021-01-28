Финансовый рынок: Власти США потратили на программу продовольственной помощи около 90 млрд долларов

Было потрачено 90 млрд долларов. Количество американских граждан, которые получают продуктовые талоны для бедных выросло за минувший год на 20%.

В среднем, каждый участник программы ежемесячно получал талоны на сумму 161 доллар. Ввиду пандемии коронавируса доходы миллионов американских граждан сильно сократились, а многие попросту лишились своей работы. В среднем, 900 тысяч граждан подают заявки на то чтобы получить пособия по безработице каждую неделю.

В третьем квартале прошлого года экономика США выросла на 33,1:, но пандемия коронавируса по-прежнему остается серьезной угрозой для дальнейшего восстановления экономики. Так, в первом квартале прошлого года ВВП государства снизился на 5%, а во втором квартале спад составил 31,4%, что стало своего рода антирекордом.

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