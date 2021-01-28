Финансовый рынок: Компания Tesla отчиталась о прибыли в IV квартале

Компания Tesla сообщила о прибыли за четвертый квартал в размере $270 млн, или $0,24 на акцию, по сравнению с прошлогодней прибылью в $105 млн или $0,11 на акцию.

Без учета статей скорректированная прибыль за квартал составила $0,80 на акцию по сравнению с $0,41 доллара на акцию в прошлом году. Аналитики опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что прибыль за квартал составит $1,01 на акцию.

Выручка Tesla за квартал выросла на 46% до $10,74 млрд с $7,38 млрд в прошлом году. Аналитики оценили выручку в $10,32 млрд.

Компания заявила, что рост выручки отражает "существенный рост поставок автомобилей, а также рост других сегментов бизнеса".

Между тем, средняя отпускная цена автомобиля снизилась на 11% из-за изменения ассортимента продукции с Model S и Model X на более доступные Model 3 и Model Y.

В этом квартале Tesla заявила, что поставила клиентам 161 701 Model 3 / Y, что на 75% больше, чем в прошлом году. Поставки Model S / X составили 18 966 штук, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

В своих прогнозах Tesla заявила, что рассчитывает достичь 50% -ного ежегодного роста поставок автомобилей.

Ценные бумаги Tesla закрыли торги в среду на отметке в $864,16 снизившись на 2,14%. Акции далее упали на $47,13 доллара, или на 5,45% после закрытия торгов.

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