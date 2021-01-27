Финансовый рынок: ФНС создала инспекцию для богатых россиян

Клиентами данной инспекции будут россияне, доходы которых превышают показатель 500 млн рублей в год. В настоящее время информацию о доходах, активах и сложных банковских операциях будут проверять подразделения в регионах, где они зарегистрированы.

По словам сотрудников налоговых служб, даже когда сведения о финансовых счетах российских налоговых резидентов за границей попадают в региональные инспекции, то местные сотрудники налоговой службы не всегда знают что им делать.Задача новой инспекции будет заключаться в том, чтобы собирать сведения на состоятельных россиян для того чтобы более точно дать оценку выплачиваемых ими налогов.

Пока что неизвестно каким образом будет работать налоговая VIP-инспекция. Изменения не окажут влияния на бюджеты регионов. В них отчисления богатых россиян по-прежнему будут поступать. С 2021 года в России выросли ставки с 13 до 15% на доходы физических лиц.

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