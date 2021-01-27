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Финансовый рынок: ФНС создала инспекцию для богатых россиян
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Финансовый рынок: ФНС создала инспекцию для богатых россиян

Клиентами данной инспекции будут россияне, доходы которых превышают показатель 500 млн рублей в год
​Федеральная налоговая служба (ФНС) решила создать специальную инспекцию для состоятельных клиентов. Таким образом налоги богатых россиян будут считаться отдельно.

Клиентами данной инспекции будут россияне, доходы которых превышают показатель 500 млн рублей в год. В настоящее время информацию о доходах, активах и сложных банковских операциях  будут проверять подразделения в регионах, где они зарегистрированы. 

По словам сотрудников налоговых служб, даже когда сведения о финансовых счетах российских налоговых резидентов за границей попадают в региональные инспекции, то местные сотрудники налоговой службы не всегда знают что им делать.Задача новой инспекции будет заключаться в том, чтобы собирать сведения на состоятельных россиян для того чтобы более точно дать оценку выплачиваемых ими налогов. 

Пока что неизвестно каким образом будет работать налоговая VIP-инспекция. Изменения не окажут влияния на бюджеты регионов. В них отчисления богатых россиян по-прежнему будут поступать. С 2021 года в России выросли ставки с 13 до 15% на доходы физических лиц.

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среда 27.01.2021 | 15:06
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