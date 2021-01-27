Финансовый рынок: В России хотят помешать компания банкротиться

По словам авторов законопроекта, данная инициатива объясняется выросшим в последнее время количеством компаний, которые проходят процедуру банкротства. Согласно итогам 2019 года российские арбитражные суды признали несостоятельными 81 тысячу компаний, что на 24 тысячи больше чем такой же показатель годом ранее.

Имеющееся законодательство предусматривает уголовную ответственность только для компаний-должников, которые не погасили свои задолженности. Предлагается распространить ответственность на должностных лиц, которые занимаются непосредственно процедурой банкротства.

Некоторые юристы считают такую инициативу неоднозначной. Они полагают, что есть смысл привлекать к ответственности собственников и руководителей компаний, которые зачастую вступают в процедуру банкротства в то время, когда непогашенные долги уже существуют и никак не участвуют в их создании.

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