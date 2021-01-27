Финансовые новости: В четвертом квартале прибыль Kia Motor выросла на 182%

Квартальная операционная прибыль увеличилась более чем вдвое до 1,28 трлн вон по сравнению с предыдущим годом.

Высокие показатели были поддержаны расширенным ассортиментом продукции Kia и постоянным успехом высокоприбыльных моделей домов на колесах, включая внедорожники Telluride, Seltos и Sorento, а также минивэн Carnival.

Продажи моделей автофургонов Kia составили 58,7% от общего объема продаж, что является самой высокой долей автофургонов за всю историю и лидером общего роста прибыли.

В четвертом квартале Kia продала 742 695 автомобилей на мировых рынках, что немного меньше, чем 742 733 автомобиля в прошлом году. Продажи в Корее снизились на 5,2% до 137 389 единиц из-за продолжающихся проблем, связанных с пандемией Covid-19 и сбоями в производстве продукции.

Продажи за пределами Кореи увеличились на 1,2% до 605 306 штук из-за роста продаж в США и Индии.

Квартальная выручка выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16,91 трлн вон.

На 2021 год компания планирует общие продажи в размере 2,92 миллиона единиц, что на 12,1% больше, чем в 2020 году. Kia Motor ожидает продажи в Корее на уровне 535 000 единиц и 2,39 миллиона единиц за ее пределами.

Kia заявила, что продолжит расширять свой линейный ряд новыми моделями, включая выпуск своей первой модели электромобиля.

Правление компании утвердило план выплаты дивидендов на конец года в размере 1000 вон на акцию.

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