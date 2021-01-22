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Финансовый рынок: Дефицит бюджета РФ превзошел ожидания
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Финансовый рынок: Дефицит бюджета РФ превзошел ожидания

Бюджетные расходы за 2020 год оказались на 25% больше такого же показателя, но 2019 года
​Дефицит российского бюджета превзошел все ожидания экономистов и оказался гораздо ниже ранее прогнозируемых значений. Об этом сообщил министр финансов А. Силуанов.

По итогам прошлого года бюджет страны был выполнен с дефицитом в 4,1 трлн рубли или примерно 3,8% ВВП. В конце декабря прогнозировался дефицит в размере 3,9% ВВП. В то же время, расходы федерального бюджета а год составили 22,82 трлн рублей. Это на 1,02 трлн рублей меньше граничного уровня, который прописан в дополненной и уточненной версии закона о трехлетнем бюджете.

Бюджетные расходы за 2020 год оказались на 25% больше такого же показателя, но 2019 года. Если сравнивать с первоначальной версией бюджета, который был принят до начала пандемии коронавируса, прибыль составила 3 трлн рублей.

В прошлом году доходы бюджета были равны 18,72 трлн рублей. Это примерно 90,9% к первоначально запланированному докризисному уровню.



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пятница 22.01.2021 | 16:10
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