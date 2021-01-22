Курс доллара: Евро подорожал относительно основных валют

Данные опроса IHS Markit показали, что индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг Германии составил 46,8 против ожиданий в 45,3.

Надежды на усиление стимулов при администрации Байдена побудили инвесторов отказаться от доллара, являющегося безопасной гаванью.

Евро вырос относительно иены до уровня ¥126,33 и американского доллара — $1,2190. Евро, вероятно, преодолеет сопротивление в районе 127,5 против иены и 1,24 против доллара США.

По отношению к канадскому доллару евро подорожал до отметки 1,5464, новозеландского — 1,6957, австралийского — 1,5779. Следующее возможное сопротивление для евро ожидается в районе 1,56 против канадского доллара, 1,74 против киви и 1,62 против австралийского доллара.

Евро укрепился против фунта стерлингов до уровня 0,8916 против закрытия четверга 0,8858. Ожидается, что евро столкнется с сопротивлением около отметки 0,92.

Данные Управления национальной статистики показали, что розничные продажи в Великобритании в декабре восстановились, но темпы роста были намного ниже, чем ожидались.

Объем розничных продаж вырос на 0,3% в месячном исчислении, преодолев спад на 4,1% в ноябре. Однако темпы роста оказались ниже прогнозов экономистов.

Европейская валюта выросла до 1,0777 по отношению к франку. Его следующим уровнем сопротивления, вероятно, станет 1,10.

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