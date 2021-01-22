МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Финансовый рынок: ЦБ Южной Африки сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
logo

Финансовый рынок: ЦБ Южной Африки сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Два члена комитета отдали свои голоса за снижение основной ставки на 25 базисных пунктов
В четверг руководство главного финансового регулятора Южной Африки на своем заседании проголосовало за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне, сославшись на медленное восстановление экономики и низкую инфляцию.

Комитет по денежно-кредитной политике принял решение оставить ставку РЕПО без изменений на уровне 3,5%, говорится в заявлении главы Резервного банка Южной Африки Лесети Кганьяго.

Два члена комитета отдали свои голоса за снижение основной ставки на 25 базисных пунктов, а трое предпочли сохранить ее на текущем уровне.

Согласно сообщению банка, предполагаемая динамика процентной ставки предполагает два повышения на 25 базисных пунктов во втором и третьем кварталах 2021 года.

"Комитет отмечает, что медленное восстановление экономики поможет удержать инфляцию ниже середины целевого диапазона на текущий и следующий год", — заявили представители банка.

"Если риски, описанные ранее, не материализуются, ожидается, что в 2021 году инфляция будет хорошо сдерживаться, а затем вырастет примерно до середины в 2022 и 2023 годах".

Читайте также: НБУ намерен провести стресс-тест банков

пятница 22.01.2021 | 08:04
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok