Финансовый рынок: ЦБ Южной Африки сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Комитет по денежно-кредитной политике принял решение оставить ставку РЕПО без изменений на уровне 3,5%, говорится в заявлении главы Резервного банка Южной Африки Лесети Кганьяго.

Два члена комитета отдали свои голоса за снижение основной ставки на 25 базисных пунктов, а трое предпочли сохранить ее на текущем уровне.

Согласно сообщению банка, предполагаемая динамика процентной ставки предполагает два повышения на 25 базисных пунктов во втором и третьем кварталах 2021 года.

"Комитет отмечает, что медленное восстановление экономики поможет удержать инфляцию ниже середины целевого диапазона на текущий и следующий год", — заявили представители банка.

"Если риски, описанные ранее, не материализуются, ожидается, что в 2021 году инфляция будет хорошо сдерживаться, а затем вырастет примерно до середины в 2022 и 2023 годах".

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