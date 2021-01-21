Фондовый рынок: Газпром разместил восьмилетние еврооблигации

Данные облигации были размещены по рекордно низкой ставке в 2,95%. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков.

Таким образом данной сделкой был открыт международный рынок корпоративных заимствований из России в 2021 году. Также, по словам Д. Шулакова, книга заявок инвесторов находится на пике своего спроса и достигла отметки боле 4 млрд долларов США, включая 250 торговых счетов.

Также отмечается, что компания Газпром своим успешным размещением поставила рекорд по размеру минимальной ставки купона для собственных облигаций в долларах, так и для пятилетних еврооблигаций российских эмитентов.

Уровень спроса от международных инвесторов превысил отметку в 75% объема книги заявок, включая инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и ряда стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Газпром неоднократно размещал ценные бумаги в прошлом году, объемом в 1 млрд долларов со ставкой купона в 3%.

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