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Финансовый рынок - Украина стала лидером по росту заработной платы
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Финансовый рынок - Украина стала лидером по росту заработной платы

Около трети стран, которые участвовали в исследовании, вовсе не повышали размер минимальной зарплаты
​Украина оказалась лидером по росту минимальных зарплат в 2020 году. Показатель роста вырос на 27%. В пересчете на доллары она достигла отметки 171 доллара в месяц.

В целом, по абсолютному размеру зарплаты Украина все еще находится в нижней части рейтинга, однако опережает Россию, где минимальная зарплата составляет 146 долларов. Аналитики сравнивали чистые зарплаты, то есть сумму, которую работник получает после выплаты всех налогов.

Около трети стран, которые участвовали в исследовании, вовсе не повышали размер минимальной зарплаты. Вслед за Украиной расположилась Турция, однако показатель зарплаты в два раза выше украинского — 359 долларов. Выше всего минимальная зарплата в Люксебурге — 2241 доллара, в Австралии — 2081 доллара, в Ирландии — 1895 долларов, в Нидерландах — 1881 доллар.

С 1 января 2021 года минимальная заработная плата в России составляет 12792 рубля (172 доллара по курсу Центробанка). Выше, чем в России, минимальная зарплата оказалась на Филлипинах, во Вьетнаме и в Бразилии. 

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вторник 12.01.2021 | 22:13
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