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Финансовый рынок - Люксембург не успел ратифицировать налоговое соглашение с РФ
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Финансовый рынок - Люксембург не успел ратифицировать налоговое соглашение с РФ

Увеличить налоги на дивиденды до 15% ранее предложил Владимир Путин
​Протокол касательно изменения двойного налогообложения между Россией и Люксембургом так и не был реализован. Данный документ должен был вступить в силу с 1 января.

Причиной срыва договоренностей стал Люксембург, власти которого не успели вовремя принять все необходимые документы. Таким образом, ратификация до сих пор не завершена, а бизнес может совершать обход новых требований и пользоваться сниженными ставками минимум до конца текущего года.

Увеличить налоги на дивиденды до 15% ранее предложил Владимир Путин. В противном случае Россия могла попросту разорвать соглашение касающееся избежания двойного налогообложения. По оценкам Минфина, доход от таких изменений мог составить 130-150 млрд рублей в год.

Российская сторона смогла вовремя завершить все процедуры. Многие эксперты полагают, что Россия вряд ли будет разрывать старую версию соглашения. При этом в российском ведомстве заявили, что изменения будут действовать только с 1 января того года, который следует за ратификацией протокола.

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вторник 12.01.2021 | 14:15
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