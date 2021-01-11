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Курс валют - Американский доллар вырос относительно мировых валют
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Курс валют - Американский доллар вырос относительно мировых валют

Американский доллар по отношению к японской иене поднялся на 0,17%
В понедельник американский доллар дорожает к большинству основных валют. Согласно информации СМИ, в гонке за контролем Сената США выигрывают демократы.

Новоизбранный глава Белого дома Джо Байден обратился к правительству с призывом разработать новые дополнительные программы по поддержанию и восстановлению экономики Соединенных Штатов, в которые будут входить прямые выплаты американцам. По информации Bloomberg, избранный президент представит программу по стимулированию экономики в четверг.

Китайский юань падает. Рост потребительских цен в Китайской республике в 2020 году составил 2,5%, а цены производителей упали на 1,8%.

Национальная валюта Австралии снижается относительно американского доллара, несмотря на увеличение розничных продаж в ноябре на 7,1%. 

По данным на 9:41 мск евро подешевел относительно доллара США на 0,25% до отметки $1,2188. 

Американский доллар по отношению к японской иене поднялся на 0,17% - до ¥104,12.

Доллар США подорожал относительно юаня КНР на 0,02% - до 6,4762/$1.

Австралийский доллар снизился на 0,67% относительно американского доллара, до отметки в $0,7705.

Индекс ICE вырос на 0,31%.

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понедельник 11.01.2021 | 09:42
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