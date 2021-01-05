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В Госдуме хотят провести амнистию кредитов
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В Госдуме хотят провести амнистию кредитов

Летом в Госдуме был принят законопроект, который мог бы защитить бизнес и пенсионеров от приставов
В Госдуме РФ предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам инициатора данного предложения М. Сурайкина, данная инициатива связана с затянувшимся чрезвычайным положением в стране, связанным с пандемией коронавируса.

Ранее была озвучена информация о том, что россияне, которым ограничен выезд из-за долгов, должны кредиторам около 1,6 трлн рублей. Если обратиться к статистике Федеральной службы судебных приставов, то по состоянию на 1 декабря 2020 года действует более 4 млн приказов об ограничении выезда должников за пределы страны.

Более 530 тысяч из них — должники по алиментам. Сегодня данная категория задолжала более 115 млн рублей.

Летом в Госдуме был принят законопроект, который мог бы защитить бизнес и пенсионеров от приставов. Новый закон позволит защитить имущество должников в период пандемии коронавируса. Также может быть получена рассрочка по выплате кредитов и займов сроком на два года. В то же время, сумма не должна превышать миллион рублей.

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вторник 05.01.2021 | 19:34
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