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ЦБ Таиланда сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
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ЦБ Таиланда сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

На своем заседании главный финансовый регулятор Таиланда принял решение сохранить процентную ставки на отметке в 0,50%
​В среду Центробанк Таиланда сохранил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне, поскольку экономика нуждается в поддержке со стороны сохраняющейся низкой учетной ставки.

На своем заседании главный финансовый регулятор Таиланда принял решение сохранить процентную ставки на отметке в 0,50%. 

В банке заявили: "Комитет будет контролировать адекватность правительственных мер и различные риски, особенно новую волну коронавирусной вспышки на территории Таиланда, при обсуждении ДКП в будущем".

Финансовый регулятор подтвердил, что будет готов использовать все возможные инструменты ДКП в случае необходимости.

MPC прогнозирует снижение экономики на 6,6% в текущем году.

Ожидается, что в 2021 и 2022 годах экономика вырастет на 3,2% и 4,8% соответственно. Прогноз на 2021 год снижен с 3,6%.

Тем не менее, восстановление экономики остается крайне неопределенным, что в краткосрочной перспективе будет зависеть от ситуации с новой волной вспышки Covid-19 и соответствующих мер сдерживания, отмечает банк.



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среда 23.12.2020 | 11:44
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