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Юань продолжает укрепляться относительно доллара
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Юань продолжает укрепляться относительно доллара

Центробанк 29 мая снизил курс юаня до минимума за 12 лет
Китайский Центробанк продолжил использовать программы по укреплению национальной валюты. ​

В среду китайский юань вырос относительно американского доллара до отметки ¥6,5311 за один доллар. По информации банка это максимальный результат за два года. 

Финансовый портал "Сина цайцзин" сообщает, что нынешний рост юаня по отношению к доллару продолжается шестой день. При этом аналитики, опрошенные изданием, прогнозируют в среднесрочной перспективе курс на уровне ¥6,5 за один доллар.

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес ощутимый урон экономике Китая. Центробанк 29 мая снизил курс юаня до минимума за 12 лет. При этом принятые меры по поддержке и стимулированию экономики позволили финансовой системе КНР начать процесс восстановления, а в месте с ней и юань начал свое восхождение на Олимп.

В прошлом году торговая война и растущее напряжение между Соединёнными Штатами и Китайской Республикой снизили курс юаня по отношению к доллару на 1,9% в годовом исчислении.

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среда 09.12.2020 | 08:43
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