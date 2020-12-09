Юань продолжает укрепляться относительно доллара

В среду китайский юань вырос относительно американского доллара до отметки ¥6,5311 за один доллар. По информации банка это максимальный результат за два года.

Финансовый портал "Сина цайцзин" сообщает, что нынешний рост юаня по отношению к доллару продолжается шестой день. При этом аналитики, опрошенные изданием, прогнозируют в среднесрочной перспективе курс на уровне ¥6,5 за один доллар.

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес ощутимый урон экономике Китая. Центробанк 29 мая снизил курс юаня до минимума за 12 лет. При этом принятые меры по поддержке и стимулированию экономики позволили финансовой системе КНР начать процесс восстановления, а в месте с ней и юань начал свое восхождение на Олимп.

В прошлом году торговая война и растущее напряжение между Соединёнными Штатами и Китайской Республикой снизили курс юаня по отношению к доллару на 1,9% в годовом исчислении.

Читайте также: Британский фунт рухнул из-за опасений о Brexit