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Власти РФ хотят вернуть ранее отмененный налог
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Власти РФ хотят вернуть ранее отмененный налог

При отмене налога рассчитывали на то, что произойдет обновление основных фондов
​Российские власти хотят вернуть налог на движимое имущество. Ранее его отменили с 1 января 2019 года, но в другом составе Кабинета министров.

Сейчас говорится о том, что данный вопрос содержится в ключевых направлениях налоговой и таможенной-тарифной политики на ближайшие три года. По словам многих экспертов, данная мера выглядит довольно ожидаемой.

При отмене налога рассчитывали на то, что произойдет обновление основных фондов. Однако этого не происходит и поэтому региональные бюджеты сейчас не могут досчитаться значительной части налоговых поступлений.

Компенсировать отмененный налог предполагалось за счет увеличения стоимости алкоголя, но и этого не удалось добиться. Отмена налога привела к большому числу споров среди бизнеса и налоговиков. Минэкономразвития так и не смогло четко определить, что является движимым имуществом и поэтому с 2019 года налоговые службы признавали недвижимостью любое оборудование, которое связано со зданием. Окончательное решение по возврату налога будет принято до марта 2021 года.

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вторник 08.12.2020 | 16:46
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