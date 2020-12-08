Власти РФ хотят вернуть ранее отмененный налог

Сейчас говорится о том, что данный вопрос содержится в ключевых направлениях налоговой и таможенной-тарифной политики на ближайшие три года. По словам многих экспертов, данная мера выглядит довольно ожидаемой.

При отмене налога рассчитывали на то, что произойдет обновление основных фондов. Однако этого не происходит и поэтому региональные бюджеты сейчас не могут досчитаться значительной части налоговых поступлений.

Компенсировать отмененный налог предполагалось за счет увеличения стоимости алкоголя, но и этого не удалось добиться. Отмена налога привела к большому числу споров среди бизнеса и налоговиков. Минэкономразвития так и не смогло четко определить, что является движимым имуществом и поэтому с 2019 года налоговые службы признавали недвижимостью любое оборудование, которое связано со зданием. Окончательное решение по возврату налога будет принято до марта 2021 года.

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