Morgan Stanley: американский рынок акций ожидает коррекции

По мнению Майка Уилсона, рынок ценных бумаг сильно перекуплен, и основная опасность на нем — доходность гособлигаций США. Доходность их растет из-за вводимых программ поддержки и разработок иммунизационных препаратов от коронавируса. Это создает напряжение на фондовом рынке, и инвесторы могут устроить распродажу.

О перекупленности американского рынка ценных бумаг заявляло и агентство Bloomberg. Согласно их анализу, увеличение доходности приведет к массовому обвалу рискованных бумаг.

Последний месяц осени индикаторы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных показателей, а индикатор Dow Jones показал максимальный месячный рост за 33года. Однако некоторые основные значения S&P 500 выросли до отметок, которые были при взрыве пузыря в 2000 году.

При этом финдиректор, Уилсон считает, что сейчас благоприятное время приобретать ценные бумаги. " За последнее время из-за стремительного роста многих активов на рынке ценных бумаг выросла пена, и коррекция в данном случае неизбежна", — заявил эксперт.

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