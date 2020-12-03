Рубль корректируется вниз

Доллар США укрепил позиции относительно российского рубля до отметки в ₽75,25.

Евро относительно российского рубля вырос до уровня ₽91,18.

Аналитик Дмитрий Полевой из Локо Инвест заявил, что возможности для будущего роста российского рубля к уровню 72,00 за американский доллар до середины следующего года сохраняются, однако новогодние праздники могут привести к увеличению волатильности.

В четверг Министерство финансов РФ обнародует данные о количестве валюты, отпускаемой для реализации в соответствии с бюджетными нормативами. Согласно ожиданиям экспертов объем выделенной валюты будет составлять ₽45,5 млрд.

Сегодняшним главным событием на мировом фондовом рынке будет встреча ОПЕК+. Все внимание инвесторов будет направлено на нее. Данная встреча была перенесена из-за дополнительных консультаций относительно норм по добыче углеводородов.

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