МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Валюта
Рубль корректируется вниз
logo

Рубль корректируется вниз

Евро относительно российского рубля вырос до уровня ₽91,18
​В четверг в ходе торговой сессии российская валюта корректируется вниз после вчерашних успешных торгов, когда рубль вырос до рекордных за 2,5 месяца значений по отношению к американскому доллару на фоне возможного утверждения нового пакета поддержания экономической системы США. 

Доллар США укрепил позиции относительно российского рубля до отметки в ₽75,25. 

Евро относительно российского рубля вырос до уровня ₽91,18.

Аналитик Дмитрий Полевой из Локо Инвест заявил, что возможности для будущего роста российского рубля к уровню 72,00 за американский доллар до середины следующего года сохраняются, однако новогодние праздники могут привести к увеличению волатильности.

В четверг Министерство финансов РФ обнародует данные о количестве валюты, отпускаемой для реализации в соответствии с бюджетными нормативами. Согласно ожиданиям экспертов объем выделенной валюты будет составлять ₽45,5 млрд.

Сегодняшним главным событием на мировом фондовом рынке будет встреча ОПЕК+. Все внимание инвесторов будет направлено на нее. Данная встреча была перенесена из-за дополнительных консультаций относительно норм по добыче углеводородов. 



Читайте также: Средний курс евро на сегодня составил 85,4404 руб.

четверг 03.12.2020 | 11:28
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Первое место по популярности заняла модель Granta, затем Vesta и Largus
    Россияне стали больше покупать продукции АвтоВАЗа

    ​В прошлом году российской компании «АвтоВАЗ» удалось добиться рекордных продаж за месяц. В последний раз такой рекорд ставился в 2013 году.В текущем году

    среда, 02.12.2020 | 17:03
    Транспорт
  • В начале ноября стало известно, что Apple планирует выпустить первый складной iPhone в сентябре 2022 года
    В Италии оштрафуют Apple на 10 млн евро

    ​Власти Италии приняла решение оштрафовать компанию Apple на 10 млн евро. Штраф был присужден за нарушение касательно распространения рекламных сообщений о

    понедельник, 30.11.2020 | 15:21
    Индустрия
  • Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и предусматривает расширение грузоперевозок
    Укрзализныця намерена сотрудничать с DHL

    ​Укрзализнцыця вместе с DHL планирует развивать контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу.Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и

    понедельник, 30.11.2020 | 15:13
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
  • Промедление наносит непоправимый урон экономике страны, который растет с каждой отстроченной минутой — Йеллен
    Экс-глава ФРС призывает к быстрому принятию антикризисных мер

    ​Бывшая директор ФРС США и кандидат на пост руководителя Минфина от новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена Джанет Йеллен заявила, что стране крайне важно

    среда, 02.12.2020 | 11:20
    США
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok