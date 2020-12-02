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Visa запустит кредитную карту с кешбэком в биткоинах
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Visa запустит кредитную карту с кешбэком в биткоинах

Годовая сумма за пользование такой картой обойдется клиенту в $200
Компания Visa в содружестве с BlockFi запустит кредитную карту с кешбэком в биткоинах. Кредитную карту будет производить Evolve Bank и Deserve. 

При осуществлении любой финансовой сделки с использованием карты, на нее будет возвращаться 1,5%. По достижению суммы, достаточной для конвертации в биткоин, операция будет происходить в автоматическом режиме, и цифровая валюта перейдет на счет в BlockFi, сообщает Forbes.

Вместе с кредитной суммой и беспроцентным сроком BlockFi предоставит пользователям вступительный бонус $250 в биткоинах, при условии, что сделки по кредитке составят более $3000 за первые три месяца.

Годовая сумма за пользование такой картой обойдется клиенту в $200.

В первое время воспользоваться картой смогут только жители Соединенных Штатов. Компания BlockFi начала регистрацию заявок, основное условие иметь действующий счет в BlockFi. Все остальные смогут оформить заявку на получение карты не раньше января.

Ценные бумаги VISA на предварительном сборе заявок Нью-Йоркской площадки снизились на 0,17%.

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среда 02.12.2020 | 16:39
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