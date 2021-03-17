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Курс золота: Цена растет в ожидании заседания ФОРС
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Курс золота: Цена растет в ожидании заседания ФОРС

ФРС завершит свое двухдневное заседание в 21:00 по МСК
Золото демонстрирует рост на сессии 17 марта и показывает рекордное значение по итогам двухнедельного роста, что аналитики связывают с ожиданиями инвесторов итогов двухдневного заседания ФРС США.

Спотовая цена на золото поднялась на 0,1% до 1733,15 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США показали рост на 0,1% до 1 733,30.

ФРС завершит свое двухдневное заседание в 21:00 по МСК. Ожидается, что центральный банк не будет менять процентные ставки, но трейдеры отслеживают каждое замечание в последующем сопроводительном заявлении.

Участники рынка сосредоточены на прогнозах ФРС по ставкам и экономике с целью улучшения экономической ситуации.

Все внимание трейдеров сосредоточено на последующих после заседания пояснениях Пауэлла относительно планов центрального банка по решению проблемы повышения доходности в будущем.

Инвесторы также в ожидании отчетов о строительстве нового жилья в США и разрешений на строительство, чтобы проанализировать больше информации о состоянии крупнейшей экономики мира.

Доходность казначейских облигаций держалась на уровне около 13-месячного максимума, поскольку инвесторы начали пересматривать обновленную инфляцию и экономические прогнозы. Доллар укрепился по отношению к с большинству основных валют.

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среда 17.03.2021 | 12:40
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