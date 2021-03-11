Трейдинг: Grand Capital предлагает новый инвестиционный портфель

Аналитики компании Grand Capital регулярно составляют инвестиционные портфели, с помощью которых вы можете существенно увеличить свою прибыль. Например, чётко следуя рекомендациям брокера, в прошлом квартале трейдеры могли заработать по 343 доллара на росте акций Tesla!

С помощью грамотно сформированного инвестиционного портфеля вы диверсифицируете риски, распределяя вложения между различными инструментами, что помогает избежать ошибок, которые рынок, как известно, не прощает.

Самые перспективные инструменты этой весны уже ждут вас в новом портфеле Grand Capital. Портфель на весну 2021 – это:

Рекомендуемые инвестиции: 2000 USD

Тип портфеля: умеренная торговля

Потенциальный профит: 52% (1014 USD)

Необходимый рисковый депозит: 60%

Профессиональные аналитики компании утверждают, что наибольшую доходность могут показать Nvidia, Facebook, Apple и Tesla. Для заработка на портфельных инвестициях вам понадобится счёт Standard.

Главные преимущества инвестпортфеля:

Баланс и прозрачность. Вы заранее знаете о рисках и доходности;

Подходит даже для новичков, поэтому ваш опыт в торговле не важен;

Портфель может быть индивидуализирован по вашему запросу. Мы всегда прислушиваемся к инвестору, и, если вы видите перспективу в других типах инструментов, они обязательно будут включены в ваш личный портфель;

Подходит для любого бюджета. Мы можем подобрать релевантный вариант портфеля, отталкиваясь исключительно от ваших возможностей. Рекомендованный минимум для инвестпортфеля составляет от $100.

Хотите составить индивидуальный инвестиционный портфель? Оставьте заявку на сайте компании или свяжитесь с его отделом клиентской поддержки через онлайн-чат.

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