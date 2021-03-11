Курс золота: Стоимость растет на фоне снижения доходности облигаций США

Спотовая стоимость золота увеличилась на 0,4% до 1 732,71 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 0,5% до 1 730,55 доллара за унцию.

Доходность государственных облигаций Штатов упала после обнародования более низких, чем прогнозировалось, данных по инфляции и успешного аукциона по выпуску эталонных 10-летних облигаций.

Американская национальная валюта снизилась после того, как конгрессмены США одобрили пакет мер по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Палата представителей США поддержала законопроект 220 голосами, и теперь он отправится на стол главе Белого дома для утверждения.

В настоящее время все внимание трейдеров приковано к аукциону 30-летних казначейских облигаций США и решению Европейского центрального банка по ставке, при этом никаких изменений ставок или объема покупок облигаций не ожидается.

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