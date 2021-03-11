Курс нефти: Brent дорожает на позитивных новостях

Нефть сорта Brent с осуществлением поставок в ​мае подорожала на 1,3% до 68,79 долл/барр., а фьючерсы на нефть сорта West Texas Intermediate с контрактами в ​апреле прибавили 1,5% до 65,38 долл/барр.

Президент США Джо Байден издал указ о приобретении 100 миллионов единиц вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, что является еще одним шагом к увеличению запасов в качестве защиты от сбоев в поставках или производстве.

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила масштабный законопроект Байдена по стимулированию экономики на сумму 1,9 триллиона долларов. Президент планирует подписать закон в пятницу.

Инвесторы также отреагировали на данные, опубликованные Управлением энергетической информации (EIA), которые продемонстрировали, что нефтехранилища США увеличили запасы количества сырья на 13,8 миллиона баррелей на прошлой неделе по сравнению с ожиданиями роста на 816 000 баррелей.

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