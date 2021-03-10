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Экономика: FreshForex обновляет Клиентское соглашение
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Экономика: FreshForex обновляет Клиентское соглашение

Обновлённый процесс блокировки и архивации неактивных счетов изложен в новой редакции п. 5.20 Клиентского соглашения
FreshForex постоянно развивается и повышает качество предоставляемых услуг для своих клиентов, поэтому всё больше новых трейдеров выбирают эту компанию для работы на финансовых рынках.

Чтобы обеспечить безупречный сервис активным клиентам компании, компания оптимизирует количество торговых счетов на торговых серверах. Обновлённый процесс блокировки и архивации неактивных счетов изложен в новой редакции п. 5.20 Клиентского соглашения, которое вступит в силу 10 марта 2021 года. Вы можете ознакомиться с ним подробнее на сайте в разделе Документы.

Напоминаем, что согласно п. 12.2 Клиентского соглашения, совершение клиентом любой торговой или неторговой операции означает принятие клиентом всех обновлений регламентирующих документов компании.

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с компанией следующими способами:

  • через службу поддержки;
  • через персонального менеджера в личном кабинете;
  • по skype;
  • по e-mail info@freshforex.com;
Источник: FreshForex 



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среда 10.03.2021 | 14:52
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