Экономика: FreshForex обновляет Клиентское соглашение

Чтобы обеспечить безупречный сервис активным клиентам компании, компания оптимизирует количество торговых счетов на торговых серверах. Обновлённый процесс блокировки и архивации неактивных счетов изложен в новой редакции п. 5.20 Клиентского соглашения, которое вступит в силу 10 марта 2021 года. Вы можете ознакомиться с ним подробнее на сайте в разделе Документы.

Напоминаем, что согласно п. 12.2 Клиентского соглашения, совершение клиентом любой торговой или неторговой операции означает принятие клиентом всех обновлений регламентирующих документов компании.

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с компанией следующими способами:

через службу поддержки;

через персонального менеджера в личном кабинете;

по skype;

по e-mail info@freshforex.com;

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