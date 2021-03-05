Курс золота: Цена на драгметалл снизилась до $1 694

Спотовая стоимость золота снизилась на 0,2%до 1 694,60 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США упали на 0,5% до 1 692,70 доллара.

Рост доллара и доходности облигаций увеличился после того, как Пауэлл заявил, что ожидает некоторое инфляционное давление в ближайшее время.

Пауэлл сообщил, что недавний рост доходности облигаций был "существенным" и что "хаотичные условия на финансовых рынках " могут спровоцировать изменения экономической политики. Но он не стал уточнять, что недавние колебания рынка выдерживают эти испытания.

Доходность 10-летних облигаций США держалась выше 1,5%, в то время как доллар США подорожал до трехмесячного максимума после заявлений Пауэлла.

Сегодня инвесторы ожидают отчет Министерство труда США о занятости за февраль.

Эксперты прогнозируют, что занятость вырастет на 182 000 рабочих мест после увеличения на 49 000 рабочих мест в январе.

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