Курс нефти: Цена Brent достигла 68 долларов

Нефть сорта Brent с поставками в мае выросла на 2,3% до 68,24 долл/барр., а нефть сорта WTI поднялась на 2% до 65,12 долл/барр.

Оба контракта подорожали на 4% в четверг после того, как нефтяной картель решил сохранить текущие квоты добычи на апрель из-за опасений, что ограничения по коронавирусу могут снизить спрос.

С. Аравия намерена и дальше поддерживать свое снижение добычи на 1 миллион барр/сут., чтобы поддержать стоимость нефти.

Глава Минэнергетики С. Аравии заявил в росте добычи, но добавил, что сокращение будет отменено в течение следующих нескольких месяцев в зависимости от рыночных условий.

Странам, не входящим в ОПЕК, таким как Россия и Казахстан, было разрешено небольшое увеличение.

Goldman Sachs дополнительно повысил свой целевой прогноз по ценам на сырую нефть и заявил, что стратегия ОПЕК работает из-за ее "неожиданности и внезапности".

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