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Курс золота: Цена драгметалла падает на фоне увеличения доходности гособлигаций
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Курс золота: Цена драгметалла падает на фоне увеличения доходности гособлигаций

Спотовая цена золота упала на 0,1%
​В четверг стоимость золота снизилась, поскольку рост доходности облигаций США поставил под угрозу привлекательность драгоценного металла в качестве средства защиты от инфляции.

Спотовая цена золота упала на 0,1% до 1710,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,5% до 1707,10 доллара.

Национальная валюта США в ходе торговой сессии в Японии выросла до 107 иен, и доходность гособлигаций стабилизировалась, так как сегодня инвесторы ждали выступления руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Ожидается, что глава ФРС подтвердит свою приверженность к лояльной денежно-кредитной политике, подчеркнув при этом, что ставки ФРС не будут сдерживать инфляцию.

Некоторые финансовые менеджеры ставят на то, что дополнительные бюджетные стимулы в США приведут к повышению инфляции и заставят ФРС увеличить процентные ставки раньше, чем прогнозировалось.

Сенат США отложил обсуждение законопроекта о помощи по Covid-19 на сумму 1,9 триллиона долларов, по крайней мере, до четверга, при этом голосование в палате, вероятно, отложено до выходных.

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четверг 04.03.2021 | 15:06
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