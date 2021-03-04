Курс нефти: Brent дешевеет в ожидании встречи ОПЕК+

Рекордный скачок запасов коммерческой нефти в Соединенных Штатах после остановки техасских нефтеперерабатывающих заводов также отразился на ее стоимости.

Нефть Brent с поставками в мае подешевела на 0,2% до 63,95 долл/барр., а фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,4% до 60,98 долл/барр.

Из-за новых опасений по поводу восстановления мировой экономики сохраняются высокие прогнозы того, что ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи.

Россия настаивает на увеличении добычи, а С. Аравия, фактический лидер ОПЕК, продолжает призывать к осторожности, очевидно, стремясь увеличить стоимость нефти.

Между тем, Управление энергетической информации в среду сообщило о резком росте объемов коммерческой нефти в хранилищах Соединенных Штатов на прошлой неделе, поскольку ее переработка упала до минимального уровня из-за остановки производства в Техасе.

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