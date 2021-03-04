Курс нефти: Рынок ожидает решения ОПЕК+ по нефтедобыче на апрель

Россия и Саудовская Аравия, как лидеры нефтяного союза, провели двусторонние переговоры в среду, пытаясь найти точки соприкосновения, поскольку Эр-Рияд призывает к осторожности, а Москва настаивает на увеличении добычи. По предварительным ожиданиям, ОПЕК+ отменит некоторые ограничения из общих 7 миллионов баррелей в день, но пока предварительные переговоры не дают точной уверенности в этом. Делегаты осторожно сообщают, что разные варианты в процессе рассмотрения.

Стратегия ценообразования на нефть в ближайшее время теперь будет зависеть от результатов основного заседания ОПЕК и ее союзников в четверг 4 марта. Цена на нефть увеличится, если группа не сократит ограничения и не предоставит всю необходимую рынку нефть, которая поможет вернуть экономику в нормальное русло после пандемии Covid-19.

«В апреле ОПЕК+ может добывать только 0,9 миллиона баррелей в день», - заявила директор и аналитик Energy Aspect Ltd. Амрита Сен, отмечая рынок как бычий.

Саудовской Аравии, похоже, нравятся «бычьи» повороты рынка. Министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман, следуя своей стратегии, в январе на заседании ОПЕК подтолкнул цены к резкому скачку, инициировав одностороннее уменьшение нефтедобычи на 1 млн баррелей в день на ничего не подозревающем рынке.

Учитывая всю неопределенность, опытные эксперты ОПЕК все же рассчитывают на дополнительные баррели от картеля. Маловероятно, что группа сохранит добычу на нынешнем уровне на апрель с учетом давления со стороны ОАЭ и России, которые настаивают на увеличении добычи. По мнению сенатора Крофта, наиболее вероятным результатом является увеличение добычи с 500 000 до 1 млн. барр./сутки.

Есть два различных элемента увеличения добычи, которые ОПЕК + обсудит в четверг.

Основное, продолжит ли картель в апреле увеличение коллективной добычи на 500 000 баррелей в день? И откажется ли Саудовская Аравия от дополнительного сокращения на 1 миллион баррелей в день, которого она добивалась в феврале и марте?

Россия и другие члены группы поддерживают первый вариант. Делегаты сообщают, что в утром четверга еще нет определенной ясности, будут ли отменяться 500 000 баррелей в день или меньшее количество.

Что касается Саудовской Аравии, то она с самого начала рассматривала сокращение поставок всего на два месяца. Хотя королевство обсуждает вопрос о распространении этот шага на более длительное время, сообщают источники. Другими словами, планы С. Аравии по добыче на апрель пока не ясны. Планируется, что министры встретятся по видеоконференции в 14:00 по венскому времени.

Аналитики подозревают, что рынок готов к дополнительному предложению. Согласно презентации, даже если ОПЕК+ увеличит добычу на 2,4 миллиона баррелей в день в период с февраля по июнь, оставив максимальный размер увеличения, допустимый в рамках текущей сделки, она ​​все равно сможет ликвидировать остатки избытка поставок 2020 года.

Даже если члены ОПЕК+ не говорят об этом напрямую, недавняя тенденция ценообразования на нефть демонстрирует потребность рынка в увеличении предложения. В четверг цены на нефть марки Brent находились на уровне 64 долл/барр.

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