Финансы: Байден идет на уступки по мерам стимулирования в $1,9 трлн

Американцы, зарабатывающие менее $75000 в год, и пары, имеющие доход ниже $150000, по-прежнему получат полную выплату в размере $1400, сообщает Washington Post.

Американцы, зарабатывающие $80 000 и более, а также пары, с доходом не ниже $160 000, не получат никаких прямых выплат в отличие от прошлого раза, когда чеки на получение стимулов выплатили лицам с доходом $100 000 и парам с ежемесячным бюджетом в $200 000.

Выплаты получат главы семей с доходом от $112 500 до $120 000; ранее право на получение чеков имели главы с доходом менее $150 000.

Неизвестно, насколько будут сокращены выплаты для американцев, попадающих в пределы порогового уровня дохода, но последние законопроекты снизили выплаты на $5 на каждые $100 скорректированного дохода, превышающего нижний предел дохода.

Согласно информации Института налогообложения и экономической политики, 17 млн американцев, включая 5 млн детей, в этот раз не получат прямых выплат по сравнению с прошлым разом, цитирует Washington Post.

Программа стимулирования Байдена объемом $1,9 трлн была утверждена в Палате представителей в субботу без поддержки со стороны республиканцев. За — проголосовали 219, против — 212. Учитывая небольшое лидерство демократов в Сенате стало понятно, что сумма законопроекта должна быть снижена, чтобы удовлетворить некоторых из более консервативных демократов Сената, включая сенатора Джо Манчина, который назвал предложение Байдена "слишком большим". Однако неясно, на сколько нужно урезать программу.

Goldman Sachs сообщил, что ожидает снижения до $1,5 трлн для принятия законопроекта.

Законодатели возобновили работу, чтобы представить новый пакет мер стимулирования Байдену до 14 марта, когда истечет срок действия расширенных пособий по безработице, предусмотренных декабрьским пакетом помощи.

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