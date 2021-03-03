Курс золота: Цена драгметала снижается

Спотовая стоимость золота снизилась на 0,7% до 1725,50 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,6% до 1723,95 доллара.

Доллар подешевел относительно мировой валютной корзины, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США повысило спрос на более рискованные активы.

Акции в Азии и Европе выросли после того, как глава Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявил, что потребуется "некоторое время", чтобы выполнить условия экономического прогресса, установленные главным финансовым регулятором США для снижения темпов массовых покупок активов.

Ускорение темпов вакцинации также отразилось на стоимости золота.

Президент США Джо Байден заявил, что США планируют приобрести достаточное количество вакцины против Covid-19 для всех взрослых к концу мая, что на два месяца раньше, чем планировалось.

Глава Белого дома добавил, что намерен использовать полномочия федерального правительства и дать указания всем штатам уделять приоритетное внимание вакцинации учителей. Он также отметил, что федеральное правительство предоставит дозы препарата напрямую через свою аптечную программу.

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