Экономика: Газпром увеличил транзит газа за рубеж

Такую информацию Газпром опубликовал в своем Telegram-канале.

Поставки топлива за границу выросли на 32,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, Франция увеличила объемы закупок на 26,7%, Греция – на 27,3%, Германия – на 32,9%. Стоит отметить, что Венгрия из всех стран закупила наибольшее количество топлива, увеличив закупки почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Также в Газпроме сообщили о том, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» продолжает увеличиваться. Поставки газа превышают суточные обязательства по контракту. Так, фактически объем поставок за февраль 2021 превысил показатели за тот же период 2020 года в 3,2 раза.

Внутренний российский рынок также получает больше топлива, чем обычно. В целом, на 7,8% больше, чем в прошлом году.

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