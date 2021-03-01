Форекс: В феврале производство КНР продолжило восстановление

По информации агентства, индекс деловой активности в производственной отрасли Китая составляет 50,9.

Это меньше, чем 51,5 в прошедшем месяце, хотя и выше линии подъема или спада в 50, которая отделяет расширение от сокращения сектора.

По отдельности объем производства увеличился незначительно на фоне более низкого роста новых заказов, поскольку пандемия коронавируса сказалась на экспортных продажах и показателях поставщиков.

Более высокие цены на сырье и транспортные расходы привели к дальнейшему увеличению затрат на сырье. В результате цены, взимаемые производителями, значительно выросли, поскольку компании стремились частично переложить более высокие издержки на клиентов.

Деловая уверенность улучшилась благодаря надеждам на восстановление мировой экономики в ближайшие месяцы.

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