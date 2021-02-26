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Форекс: В январе розничные продажи в Японии снизились
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Форекс: В январе розничные продажи в Японии снизились

В годовом выражении розничные продажи снизились на 2,4%
​Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что январский объем розничных продаж в стране сократился на 0,5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с прошлым месяцем и составил 12,097 трлн иен. Это превзошло прогнозы снижения на 0,6% после падения на 0,8% в декабре.

В годовом выражении розничные продажи снизились на 2,4%, что превысило прогнозы снижения на 2,6% после сокращения на 0,2% в предыдущем месяце.

Оптовые продажи выросли на 2,1% относительно прошлого месяца и снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,402 трлн иен, в то время как коммерческие продажи выросли на 0,5% в месячном выражении и упали на 4,7% в годовом исчислении до 41,499 трлн иен.

Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что общие потребительские цены в Токио, который считается опережающим индикатором общенациональной тенденции, в феврале снизились на 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,5% в январе.

Основной индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, снизился на 0,3% в годовом исчислении по сравнению с прогнозами падения на 0,4%, что не изменилось бы по сравнению с предыдущим месяцем.

С учетом сезонных колебаний в месячном выражении общая инфляция выросла на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен остался неизменным.

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пятница 26.02.2021 | 08:01
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