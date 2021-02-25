Финансовые новости: Президент США провел встречу с премьер-министром Канады

В коммюнике администрации президента говорится, что "дорожная карта" — это план взаимоотношений между правительствами двух соседних стран и совместная работа в областях, представляющих взаимный интерес, таких как восстановление после Covid-19 и глобальная безопасность в области здравоохранения, усилия по борьбе с изменением климата, а также сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Встреча Байдена с Трюдо, которая ознаменовала его первую двустороннюю встречу с иностранным лидером с момента вступления в должность, была виртуальной.

Оба лидера заявили, что их главный приоритет — положить конец пандемии коронавируса.

Главы договорились о совместной работе, чтобы помочь предотвратить будущие биологические угрозы путем укрепления Всемирной организации здравоохранения, и сотрудничать в рамках Глобального партнерства против распространения оружия массового уничтожения.

Они также договорились работать в тесном сотрудничестве для укрепления безопасности и устойчивости цепочки поставок, а также для обеспечения того, чтобы Канада и Соединенные Штаты способствовали устойчивому экономическому восстановлению.

Соединенные Штаты и Канада объявили о совместных инициативах по ускорению экономического восстановления малых и средних предприятий с акцентом на поддержку МСП, принадлежащих женщинам и меньшинствам / коренным народам, за счет использования Соглашения между США, Мексикой и Канадой.

Байден подтвердил цель Соединенных Штатов к 2035 году сделать энергетический сектор страны с нулевым уровнем выбросов углерода, а Трюдо заявил, что Канада достигнет производства 90% электроэнергии без выбросов к 2030 году.

Президент США сообщил, что теперь, когда Штаты вернулись к Парижскому соглашению по климату, "мы намерены продемонстрировать свое лидерство, чтобы стимулировать другие государства снизить свои собственные амбиции".

Оттава и Вашингтон проведут встречу министров по климатическим изменениям, чтобы согласовать программы двух стран по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

С целью искоренить расизм и дискриминацию в системах обеих стран, обе стороны согласились воссоздать Форум по трансграничной преступности.

Лидеры двух стран обговорили свою программу с европейскими союзниками по укреплению трансатлантической безопасности.

"Перед лицом коронавируса, изменения климата и растущего неравенства настало время действовать", — сказал Трюдо.

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