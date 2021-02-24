Финансовый рынок: Производственный сектор Франции незначительно восстановился

Индекс уверенности в производственном секторе вырос меньше, чем ожидалось, до 97 в феврале с 96 в январе. Ожидаемый уровень - 99.

Мнение промышленников об общем портфеле заказов в феврале улучшилось: баланс поднялся до -25 с -29. Баланс мнений о зарубежных портфелях заказов также увеличился до -32 с -34.

Опрос показал, что промышленники были немного более оптимистичны в отношении своих личных производственных перспектив, подтвердив восстановление после выхода из второй блокировки. Соответствующий балл вырос с 8 до 10.

Баланс общих производственных перспектив во французском промышленном секторе также немного улучшился после падения в январе. Индекс составил -8 против -10 в предыдущем месяце.

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