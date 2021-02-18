Форекс: NPBFX проведет вебинар по индикаторному анализу

Эффективный анализ текущей ситуации на рынке – это основа достоверного прогнозирования, а значит, и прибыльных сделок. Отлично себя зарекомендовал индикаторный анализ. Это специальный вид проверенных инструментов, который позволяет определить состояние рынка, направление тренда, объемы торгов по определенному активу и ряд других важнейших для торговли параметров. Какие виды индикаторов лучше использовать, в чем плюсы и минусы каждого? Как построить систему торговли по индикаторным сигналам?

Уже в этот четверг на совместном обучающем вебинаре брокера NPBFX и центра дистанционного образования FX-Instructor «Индикаторный анализ для трейдинга на финансовых рынках» вы сможете узнать ответы на самые важные вопросы по озвученной теме и на практических примерах изучить, как применять индикаторы.

Программа вебинара:

теоретические обоснования применения индикаторов в техническом анализе;

виды индикаторов, их математические формулы и производные системы;

построение системы торговли по индикаторным сигналам: достоинства и недостатки;

система торговли по сигналам группы МА, MACD, Bollinger Bands, Envelopes и Alligator;

практические рекомендации и ответы на вопросы.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 18 февраля 2021 г. (четверг).

Время проведения: 20:00 МСК.

Стоимость участия: бесплатно.

Спикеры проекта:

Виктор Емченко — руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Александр Минаев — руководитель трейдингового центра национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», преподаватель курсов «Валютный дилинг» и «Прогнозирование финансовых рынков» на экономическом факультете «МИФИ». Занимается научной работой, результатом которой стали модифицированные методы торговли по Демарку и Вульфу, вероятность прибыльной сделки в которых повышена до 80%. Сборная команда «МИФИ» по трейдингу под его руководством неоднократно занимала призовые места в ежегодном Всероссийском студенческом конкурсе, проводимом совместно с Московской биржей.

Владимир Лейнер — ведущий финансовый консультант учебного центра FXinstructor, аспирант кафедры биржевого дела и ценных бумаг Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Автор и ведущий курса «Трейдинг на финансовых рынках от А до Я».

Для записи на вебинар заполните форму участника на сайте компании NPBFX.

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