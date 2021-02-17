Курс нефти: Стоимость Brent продолжает расти

Нефть эталонной марки Brent подорожала на 0,67 доллара до 64,02 долл/барр., а фьючерсы на нефть марки WTI (Западный Техас) выросли на 0,50 доллара до 60,55 долл/барр.

Сильные морозы в Соединенных Штатах отрицательно сказываются на энергетической отрасли крупнейшего в США нефтедобывающего штата, прекращая подачу топлива на электростанции и поднимая спрос на электроэнергию до рекордных высот.

По оценкам экспертов ANZ и Citigroup, разработка сланцевой нефти в Соединенных Штатах снизилась как минимум на 2 млн барр/сут.

Крупнейшее предприятие по переработки нефти компании Chevron в штате Техас, мощностью 112 229 барр/сут., было остановлено во вторник, сообщил представитель компания.

Инвесторы внимательно следят за информацией по запасам коммерческой нефти в Соединенных штатах от API и Управления энергетической информации, чтобы получить дальнейшие указания.

В начале весны ОПЕК + проводит встречу, чтобы определить свою политику, и ожидается, что страны-нефтедобытчики снизят ограничения на разработку после апреля, учитывая восстановление рынка нефти.​

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