Форекс: ФИНАМ первым в России начал торговать фьючерсом на Ethereum

Таким образом, клиенты брокера первыми в России получили надежный и эффективный способ инвестирования в одну из ведущих цифровых валют. В отличие от торговли базовым активом на криптобиржах, операции с фьючерсами на CME полностью соответствуют требованиям американского финансового регулятора SEC.

Новый инструмент торгуется под тикером Ether. Один срочный контракт эквивалентен 50 ETH, расчет осуществляется по базовой ставке актуального курса Эфира к доллару США с экспирацией через месяц.

Эфир - криптовалюта и одноименная платформа для внедрения децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, созданная в конце 2013 года. На сегодняшний день Эфир является одной из ключевых мировых криптовалют и занимает в глобальном рейтинге второе место после Биткойна (Bitcoin) с рыночной капитализацией более $207 млрд.

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