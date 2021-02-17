Форекс: ФИНАМ открыл доступ к торгам на XETRA

В настоящий момент все клиенты АО "ФИНАМ", в том числе неквалифицированные инвесторы, могут торговать акциями десяти крупнейших эмитентов, прошедших листинг на Санкт-Петербургской бирже. Это такие флагманы немецкой экономики, как BMW, Adidas, Bayer, Henkel, Merck и ряд других компаний. В дальнейшем планируется расширить список ценных бумаг, доступных только для квалифицированных инвесторов, и обеспечить доступ к торгам XETRA клиентам Банка ФИНАМ.

Сделки осуществляются с Единого счета (ММА) при помощи торговых терминалов FinamTrade и TRANSAQ. Минимальный размер заявки равен 1000 евро, при этом ставка брокерской комиссии составляет всего от 0,00944% от торгового оборота.

С помощью Единого счета можно на выгодных условиях совершать сделки со всеми инструментами, представленными как на Московской бирже, так и на ведущих мировых финансовых площадках - Нью-Йоркской (NYSE), Чикагской (CME), Франкфуртской (XETRA) и Лондонской биржах (LSE) и бирже высокотехнологичных компаний NASDAQ. Дополнительно клиенты бесплатно получают доступ к лучшим аналитическим материалам экспертов "ФИНАМа", которые помогут лучше разбираться в рыночной ситуации и принимать правильные торговые решения. Пополнить Единый счет можно бесплатно с карты любого банка. При этом комиссия за первое пополнение отсутствует. Всем владельцам счета доступен новый уникальный банковский продукт - расчетная карта с возможностью получения кредитного лимита "Брокер ". Открыть Единый счет можно онлайн или в офисах компании.

"Мы видим высокий интерес к инвестициям в динамично восстанавливающиеся после кризиса зарубежные экономики, в том числе ведущих европейских стран, поэтому стремимся обеспечить клиентам доступ к максимально широкой линейке инструментов. Выход на XETRA позволит инвесторам диверсифицировать портфели за счет покупки бумаг крупнейших немецких компаний и снизить риски благодаря увеличению доли активов в укрепляющейся европейской валюте", - отметил руководитель управления мониторинга и развития клиентского сервиса ГК "ФИНАМ" Дмитрий Леснов.

Читайте также: Forex Optimum: Расписание торгов по CFD на индекс AUS200 25 и 26 января