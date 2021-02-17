Форекс: Дефицит внешнеторгового баланса Японии составил 323,9 млрд иен

Это превзошло прогнозы дефицита в 600 млрд иен после профицита в 751 млрд иен в декабре.

В январе 2020 года торговый дефицит составил 1315,111 миллиарда иен.

Экспорт увеличился на 6,4% в год до 5 779 832 млрд иен, не оправдывая прогнозов роста на 6,6 %, но все же увеличившись с 2,0% в ноябре.

Экспорт в Азиатские страны вырос на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3365,713 миллиарда иен, в то время как экспорт в Китайскую Республику вырос на 37,5% до 1232,632 миллиарда иен.

Поставка товаров в Соединенные Штаты упала на 4,8% в год до 1001,463 миллиарда иен, в страны Евросоюза снизилась на 1,6% до 532,217 миллиарда иен.

Импорт сократился на 9,5% в год до 6 103,693 млрд иен против ожиданий снижения на 6,0% после падения на 11,6% в ноябре.

Импорт из Азиатских стран сократился на 4,5% в годовом выражении до 3 237 622 млрд иен, а импорт из Китайской Республики упал на 0,9% до 1 719 626 млрд иен.

Поставки товаров из Соединенных Штатов упали на 14,0% в годовом выражении до 586,240 млрд иен, а из Евросоюза снизились на 2,6% до 689,842 млрд иен.

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