МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Форекс: Активность в сфере услуг Японии продолжает падать
logo

Форекс: Активность в сфере услуг Японии продолжает падать

Снизились показатели в медицине, здравоохранении и социальном обеспечении
Во вторник Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало статистические данные, согласно которым в декабре активность в сфере услуг страны снижается второй месяц подряд.

Декабрьский индекс активности в сфере услуг снизился на 0,4 процента в месячном выражении после снижения на 0,6 процента в предыдущем месяце.

Разбивка по отраслям продемонстрировала, что в декабре в Японии выросли услуги, связанные с проживанием и развлечениями, финансовая и страховая сферы, транспортная и почтовая деятельность, недвижимость, бизнес-услуги, а также аренда и лизинг товаров.

В то же время снизились показатели в медицине, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой торговле, электроэнергии, газе, теплоснабжении и водоснабжении, розничной торговле, промышленном производстве и информации и связи.

В годовом выражении индекс активности в сфере услуг Японии снизился на 3,6 процента в декабре после падения на 3,7 процента в прошлом месяце.

Читайте также: Форекс: Активность в сфере услуг Японии продолжает падать

вторник 16.02.2021 | 08:58
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok