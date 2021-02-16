Форекс: Активность в сфере услуг Японии продолжает падать

Декабрьский индекс активности в сфере услуг снизился на 0,4 процента в месячном выражении после снижения на 0,6 процента в предыдущем месяце.

Разбивка по отраслям продемонстрировала, что в декабре в Японии выросли услуги, связанные с проживанием и развлечениями, финансовая и страховая сферы, транспортная и почтовая деятельность, недвижимость, бизнес-услуги, а также аренда и лизинг товаров.

В то же время снизились показатели в медицине, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой торговле, электроэнергии, газе, теплоснабжении и водоснабжении, розничной торговле, промышленном производстве и информации и связи.

В годовом выражении индекс активности в сфере услуг Японии снизился на 3,6 процента в декабре после падения на 3,7 процента в прошлом месяце.

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