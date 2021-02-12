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Форекс: В четвертом квартале рост экономики материковой Норвегии снизился
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Форекс: В четвертом квартале рост экономики материковой Норвегии снизился

В декабре ВВП материковой части Норвегии вырос на 1%
​В пятницу Статистическое управление Норвегии сообщило, что экономика материковой части Норвегии в четвертом квартале росла медленными темпами, поскольку к концу октября были ужесточены карантинные меры по ограничению распространения Covid-19.

Валовой внутренний продукт вырос на 1,9%, что намного ниже, чем 5% рост, наблюдавшийся в третьем квартале.

Рост общего ВВП Норвегии, включая добычу нефти и газа, трубопроводный и морской транспорт, снизился до 0,6% с 4,5% в прошлом квартале.

В декабре ВВП материковой части Норвегии вырос на 1%, а общий ВВП Норвегии — на 1,4%.

В 2020 году экономика материковой части Норвегии упала на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Хотя спад в 2020 году был несколько ниже, чем предполагалось, это было самое большое падение с момента начала регистрации в 1970 году, и, вероятно, это был самый большой экономический спад со времен Второй мировой войны, сказал глава отдела национальных счетов Статистического управления Норвегии Пол Слеттен.

Несмотря на пандемию, добыча нефти и газа в 2020 году продемонстрировала уверенный рост. Уровень активности вырос почти на 9%. В результате общий ВВП упал всего на 0,8%.

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пятница 12.02.2021 | 16:47
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