Финансовый рынок: Джо Байден провел телефонную беседу о сотрудничестве с лидером Китая

Это был первый звонок Байдена президенту Си Цзиньпину на посту главы Белого Дома. В своем призыве лидер США высказал недовольство Вашингтона ограничениями прав уйгуров из мусульманского меньшинства в Синьцзяне.

В сообщении пресс-службы администрации президента о телефонном разговоре Байдена с Си Цзиньпином говорится, что глава США поздравил жителей Китая по случаю наступающего Лунного Нового года.

Глава Белого дома подтвердил, что основные задачи для США заключаются в безопасности и благополучии американцев, а также обсуждал вопросы "по сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Для безопасности Тайваня Пентагон в начале февраля перебросил ракетный корабль ВМФ через Тайваньский пролив. Впервые с тех пор, как Байден стал главой Белого Дома, военный корабль США вошел в нейтральные воды между Китаем и Тайванем.

Администрация президента заявила, что главы обменялись мнениями в потенциальных областях сотрудничества, таких как борьба с пандемией Covid-19 и проблемы мировой безопасности в сфере здравоохранения, ухудшения климата и ограничения распространения оружия.

"Нынешний президент США привержен практическим, направленным на результаты, обязательствам, когда это способствует целям и благополучию американцев, а также их партнеров", — говорится в заявлении Белого Дома.

Звонок Байдена прозвучал на фоне сообщений о том, что он планирует всесторонний обзор политики своего предшественника в отношении Китая. Подход администрации Трампа к Пекину был агрессивным, что привело к четырехлетней торговой и тарифной войне между двумя экономическими сверхдержавами.

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