Фондовый рынок: Основные индексы Азии преимущественно выросли

Китайский рынок акций продемонстрировал значительный рост на последних торгах перед новогодними праздниками по лунному календарю, поскольку последние данные по инфляции и банковскому кредитованию подчеркнули восстановление второй по величине экономики мира.

Индикатор Shanghai Composite прибавил на 51,60 пункта до 3 655,09, а Hang Seng поднялся на 562,53 пункта до 30 038,72.

По данным Национального бюро статистики в январе потребительские цены в КНР поднялись на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем — в соответствии с ожиданиями после повышения на 0,7% в декабре.

В годовом исчислении потребительские цены упали на 0,3% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

В январе цены производителей поднялись на 0,3% в годовом выражении, что не соответствует прогнозам роста на 0,4% после снижения на 0,4% в декабре.

Новые банковские кредиты Китая в январе выросли до рекордных показателей благодаря сезонному спросу, в то время как общий рост кредитования замедлился.

Японский рынок акций вырос на фоне высоких корпоративных доходов.

Индекс Nikkei увеличился на 57 пунктов до 29 562,93. Более широкий индекс Topix закрылся ростом на 0,27% и составил 1 930,82.

Акции автопроизводителя Toyota Motor подорожали на 1,7%, а Nissan Motor выросли на 3,7% после пересмотра своего прогноза на год.

Бумаги Honda Motor взлетели на 5,1%, после сообщения о 144% росте прибыли в третьем квартале.

Австралийский рынок акций вырос на фоне положительных отзывов инвесторов о внутренних доходах.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 поднялся на 35,70 пункта до 6 856,90, а расширенный All Ordinaries вырос на 31,70 пункта до 7 133,80.

Акции технологических компаний подорожали вслед за американскими аналогами: Afterpay — на 4,2%, а Wisetech Global — на 2,2%.

Ценные бумаги Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего кредитора страны, снизились на 1,5%, несмотря на то, что он сообщил о более высокой, чем ожидалось, денежной прибыли за первое полугодие и объявил более высокие дивиденды.

Финансовые активы Insurance Australia Group подскочили на 4,6% после того, как страховщик опубликовал впечатляющие полугодовые результаты.

Акции Viva Energy выросли на 6,3%, а акции Origin Energy прибавили 1,4% после того, как цены на нефть выросли седьмую сессию подряд, достигнув 13-месячного максимума.

Правительственный отчет показал, что общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в декабре выросло на 10,9% в месячном выражении.

Рынок акций Южной Кореи завершил торги в плюсе в преддверии новогодних праздников по лунному календарю, которые проходят с четверга по воскресенье.

Индекс Kospi вырос на 15,91 пункта до 3100,58.

Акции Naver поднялись на 2,2%, Hyundai Motor — на 3,6%, а бумаги ее дочерней компании Kia Motors прибавили 1,8%.

Рынок ценных бумаг Новой Зеландии снизился: индекс NZX-50 опустился на 97,66 пункта до 12 830,03.

Финансовые активы Meridian Energy подешевели на 4,5%, а Contact Energy — 3,8%.

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