Финансовый рынок: Украина начала закупать электричество из России

Мощность поставок будет составлять 200 мегаватт-час. В декабре минувшего года на Украине был принят законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». В частности, такой проект предусматривает запрет на покупку электроэнергии у России согласно двустороннему договору.

По словам замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины В. Шубина, Украина в течение трех лет будет готова присоединиться к энергосистеме Европы и уже не будет зависеть от России.

По словам главы Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики И. Плачков заявил, что в мае 2020 года Россия пыталась захватить энергетический рынок Украины с помощью предоставления дешевой электроэнергии. В апреле Национальная комиссия по вопросам энергетики страны решила приостановить импорт электричества из России и Белоруссии ввиду пандемии коронавируса.

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